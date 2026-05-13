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CATS ante la polémica sobre su participación en el proceso de regularización extraordinaria

CATS ante la polémica sobre su participación en el proceso de regularización extraordinaria

Desde CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) queremos aclarar varios puntos ante las afirmaciones difundidas recientemente por ciertos medios: Aclaramos que no defendemos la prostitución. Ante la amplia evidencia de los efectos nocivos de la criminalización y de las políticas abolicionistas, defendemos a las personas que ejercen el trabajo sexual. Este matiz es fundamental. Llevamos 24 años acompañando a estas personas desde una perspectiva de reducción de daños, derechos humanos y atención integral: asistencia sanitaria, atención.

| etiquetas: proceso , regularización , extraordinaria
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