CATS ante la polémica sobre su participación en el proceso de regularización extraordinaria

Desde CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) queremos aclarar varios puntos ante las afirmaciones difundidas recientemente por ciertos medios: Aclaramos que no defendemos la prostitución. Ante la amplia evidencia de los efectos nocivos de la criminalización y de las políticas abolicionistas, defendemos a las personas que ejercen el trabajo sexual. Este matiz es fundamental. Llevamos 24 años acompañando a estas personas desde una perspectiva de reducción de daños, derechos humanos y atención integral: asistencia sanitaria, atención.