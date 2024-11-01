El caso Radiohead y la lacra de la reventa a precios desorbitados

La nueva visita de Radiohead, que como sabes actuarán en el Movistar Arena de la capital los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, reabre el debate eterno sobre la dificultad de comprar entradas y la legalidad de una reventa abusiva. Cada día hay mayor indignación entre los fans a la hora de adquirir las entradas; ya no solo es un problema el incesante aumento de los precios, las preventas exclusivas para bancos o empresas, los golden tickets o las zonas VIPs para unos pocos elegidos, cualquier intento de adquisición para una gira medianamente popula
Si nadie las comprara y se les quedasen en la mano verías que pronto se terminaba la tontería.
Ahora cualquier conciertillo de grupos noveles, cuesta no menos de 15€. Hasta no hace muchos años, por 25-40€ veías grupos de primer nivel y ahora no bajan de los 60€.
De todas formas, si te gusta la música, hay montones de grupos desconocidos que tocan en bares con entrada gratuita y merece la pena ir a verlos. Unas veces te gustarán y otras no, Es una experiencia maravillosa ir a escuchar música desconocida.
Ahora casi el 100% de los ingresos provienen del directo y salvo los grandes grupos que obtienen ingresos de las plataformas digitales.