El caso Radiohead y la lacra de la reventa a precios desorbitados

La nueva visita de Radiohead, que como sabes actuarán en el Movistar Arena de la capital los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre, reabre el debate eterno sobre la dificultad de comprar entradas y la legalidad de una reventa abusiva. Cada día hay mayor indignación entre los fans a la hora de adquirir las entradas; ya no solo es un problema el incesante aumento de los precios, las preventas exclusivas para bancos o empresas, los golden tickets o las zonas VIPs para unos pocos elegidos, cualquier intento de adquisición para una gira medianamente popula

8 comentarios
#6 chocoleches
Entradas nominales, y listos. Que sí, que si es de un concierto importante compras meses antes del concierto y te puede salir un imprevisto. Pero es un riesgo asumible a cambio de que los reventas se jodan.
#2 joseangel277
nunca he comprado una entrada en reventa. no entiendo que ir a un concierto, un partido, unos toros... sea tan imprescindible.
Si nadie las comprara y se les quedasen en la mano verías que pronto se terminaba la tontería.
#1 Tecar
!Es el mercado, amigo!
:troll:
#3 endy
"El que algo quiere, algo le cuesta"
#8 Chuache_cientifico
Una idea loquísima: no comprar entradas de reventa. Así es como se acaba con ese negocio, cuando el parguela de turno se tenga que comer las entradas que compró para especular.
#4 Kikiru *
Oferta y demanda. Pones un precio y si la gente lo paga es porque lo vale o la gente lo quiere o la gente quiere hacerse una foto allí para subirla a internet. Lo de la foto creo que es el motivo por el cual las entradas han subido tanto.

Ahora cualquier conciertillo de grupos noveles, cuesta no menos de 15€. Hasta no hace muchos años, por 25-40€ veías grupos de primer nivel y ahora no bajan de los 60€.

De todas formas, si te gusta la música, hay montones de grupos desconocidos que tocan en bares con entrada gratuita y merece la pena ir a verlos. Unas veces te gustarán y otras no, Es una experiencia maravillosa ir a escuchar música desconocida.
u_1cualquiera #5 u_1cualquiera
#4 no decíamos “que den conciertos?” (Estoy generalizando).
#7 Kikiru
#5 Es lo suyo, antes el negocio de la música abarcaba inicialmente la venta en soporte físico y cuando las ventas llegaban a un valor comenzaban las giras, luego el merchandasing aportaba un pico considerable.

Ahora casi el 100% de los ingresos provienen del directo y salvo los grandes grupos que obtienen ingresos de las plataformas digitales.
