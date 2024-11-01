El Caso Malaya cumple 20 años: Marbella sigue pagando una deuda millonaria tras una de la mayores corrupciones de España

Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe fueron los principales alcaldes del municipio malagueño. Sus pasos por la alcaldía dejaron una deuda que hoy sus vecinos siguen y seguirán pagando: 20 millones de euros al año hasta 2040. Tal día como hoy hace nada más y nada menos que 20 años, la Policía desembarcaba en un consistorio de Marbella podrido hasta los cimientos, instalaciones donde nacía el Caso Malaya. Dos décadas después sigue sin saberse cuánto dinero se robó, pero sí se conoce que los marbellíes siguen pagando con sus impuestos la deuda