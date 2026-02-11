El caso de un bombero mallorquín obligado a jubilarse por discapacidad llega a Europa

El Tribunal Supremo eleva al TJUE lo ocurrido con un funcionari del Consell. Un bombero de Mallorca ha conseguido que el Supremo lleve su caso al Tribunal de Justicia de la UE para aclarar qué ocurre con los funcionarios que pasan a estar en una situación de incapacidad permanente. Hasta ahora, las administraciones españolas aplican a rajatabla la legislación española y, de forma automática, se jubila al funcionario. El bombero del Consell aspiraba a pasar a una segunda actividad, algo que se le denegó y perdió su condición de empleado público.