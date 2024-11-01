La Casa Blanca ataca de nuevo a Obama en medio del escándalo Epstein [Hemeroteca]

Trump quiere convencer a parte de su base que pase página y deje de acusarlo de falta de transparencia por sus reticencias a revelar los detalles sobre el expediente de Epstein, un financiero acaudalado hallado muerto en su celda en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales. La jefa de inteligencia de Trump, Tulsi Gabbard, declaró en rueda de prensa en la Casa Blanca que Obama ha llevado a cabo un «golpe de Estado que duró años». Fue, dijo, una «conspiración traicionera contra el pueblo estadounidense.