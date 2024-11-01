·
Carta a mi padre Carlos Brenes
Esta vez es peor y más cruel que en 2018: nadie confirma dónde están los presos políticos, no hay visitas, no hay entrega de paquetería, ni medicamento.
etiquetas
carlos brenes
nicaragua
desaparecido
dictadura
politica
DenisseJoel
Gracias por darme la razón.
DenisseJoel
¿Un medio de derechas "preocupado" por los derechos humanos? Será Venezuela.
Mala
#1
No creo. De todos es sabido, por estos lares, que las dictaduras de izquierdas, como la venzolana, cubana o nicaragüense, como en este caso, no encarcelan a la gente por su ideología política. Es solo que los que no son de izquierdas, son mala gente. ¡Algo malo habrá hecho!
