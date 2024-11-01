edición general
Carta a mi padre Carlos Brenes

Esta vez es peor y más cruel que en 2018: nadie confirma dónde están los presos políticos, no hay visitas, no hay entrega de paquetería, ni medicamento.

3 comentarios
#3 DenisseJoel
#2 Gracias por darme la razón.
#1 DenisseJoel
¿Un medio de derechas "preocupado" por los derechos humanos? Será Venezuela.
Mala #2 Mala
#1 No creo. De todos es sabido, por estos lares, que las dictaduras de izquierdas, como la venzolana, cubana o nicaragüense, como en este caso, no encarcelan a la gente por su ideología política. Es solo que los que no son de izquierdas, son mala gente. ¡Algo malo habrá hecho!
