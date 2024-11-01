En su carrera por el dominio total de los paneles solares, a China le ha salido un rival: la perovskita española

El sol seguirá brillando, pero la forma en que lo aprovechamos está cambiando a velocidad de vértigo. Mientras China y otros países están enfocados en mejorar la eficiencia de los paneles solares de perovskita, España ha puesto el punto de mira en resolver otro gran reto: la estabilidad. Y lo hace con un mensaje claro: decirle adiós al silicio.
China lleva la delantera. Como adelantaba más arriba, China ha centrado sus esfuerzos en la eficiencia. Un estudio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong logró un récord del 28,8% con una célula en tándem totalmente de perovskita, sin necesidad de silicio.