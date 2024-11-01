Carl Rogers, sobre la importancia de escuchar sin juzgar: "Cuando alguien te escucha de verdad, sin juzgarte, sin intentar moldearte, te sientes increíblemente bien"

La felicidad puede ser algo tan sencillo como una conversación con alguien que te escucha y te aprecia. Alguien que te escucha de verdad, sin interrumpir, sin prisa, sin convertir la conversación en una clase magistral de cuñadismo y de ese “yo voy a explicarte cómo arreglar tu vida”. Esto no se me ha ocurrido a mí, sino que se lo he copiado a una de las mentes que más y mejor trató y analizó las relaciones humanas en el siglo XX, el profesor estadounidense Carl Rogers.