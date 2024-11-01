edición general
La cara oscura del gobierno de Zelensky [EN]

Legisladores de la oposición y activistas de la sociedad civil afirman que el liderazgo de Ucrania está utilizando la guerra jurídica para intimidar a los opositores y silenciar a los críticos, incluyendo tácticas para culpar a terceros de la caida de infraestructura energética como en el caso Kudrytskyi

Noeschachi #1 Noeschachi
No lo meneo tanto por el contenido sino por el cambio de linea editorial del medio… preparando una salida de Zelensky?
ElBeaver #2 ElBeaver
#1 No se podía esperar menos de los seguidores de Moscú, siempre buscando noticias que dejen a Ucrania en una mala posición.
Noeschachi #3 Noeschachi
#2 Mas allá del lio que se lleven zazis y otanejos en Meneame me ha sorprendido el viraje de Politico con algo que ellos mismos llamarian propaganda rusa hace nada. Me da que le estan haciendo la cama a Volodimir
#4 pozz *
#2 Es curioso, nunca traen una sola noticia que deje en mal lugar al dictador neonazi de Rusia... y las que traen otros usuarios, este y su chipupandi rusoplanista siempre las intentan censurar de forma organizada. Curioso, todos sus ataques siempre son contra la las democracias occidentales, sin excepción.
Canta a leguas de que patita cojean estos ultras antioccidentales... y es gracioso, por que llevan años con la ridícula propaganda, no se cansan de hacer el ridículo. xD
