Cantabria privatiza servicios sanitarios con un hospital sin los aparatos, ni las camas, ni el personal exigido

El Hospital Santa Clotilde de Santander, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, tendrá que ampliar sus instalaciones y la plantilla de su centro médico para poder cumplir las exigencias del convenio de privatización de servicios sanitarios que ha firmado con el Servicio Cántabro de Salud (SCS), por el que percibirá 256 millones de euros durante los próximos 16 años. La propia institución reconoce que “se encuentra actualmente en fase de elaboración del proyecto correspondiente al plan de ampliación previsto”.