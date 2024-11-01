edición general
Cansado de esperar 7,5 años, Sam Altman intenta —sin éxito— cancelar su Tesla Roadster y recuperar sus 50.000 dólares [ING]

¿Recuerdan el Tesla Roadster? Es comprensible que se les haya olvidado que era "el coche de producción más rápido jamás fabricado", dado que Tesla lo anunció en 2017 y el vehículo eléctrico aún no está disponible. Muchos de los que reservaron uno están hartos de esperar, incluido el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien quiere recuperar su depósito de 50.000 dólares, pero sin mucho éxito.

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Pues si Sam Altman se siente estafado e intenta recuperar su dinero sin éxito, imaginar un currito cualquiera xD
frg #4 frg
#2 Un currito no da una entrada para un coche de 200.000$.
gelatti #1 gelatti *
En una publicación titulada "Una historia en tres actos" en X, Altman compartió varias capturas de pantalla que documentan su odisea con el Roadster. La primera era la confirmación de su reserva de $45,000 para el auto en julio de 2018. La siguiente era un correo electrónico que envió ayer a Tesla solicitando un reembolso de $50,000. La última imagen mostraba el correo electrónico rebotando.

Para quienes se preguntan sobre la discrepancia en el precio de Altman, reservar un Roadster…
woody_alien #3 woody_alien
Tesla van a meter doblada. I've never met a nice south african.
