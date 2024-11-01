Cansado de esperar 7,5 años, Sam Altman intenta —sin éxito— cancelar su Tesla Roadster y recuperar sus 50.000 dólares [ING]

¿Recuerdan el Tesla Roadster? Es comprensible que se les haya olvidado que era "el coche de producción más rápido jamás fabricado", dado que Tesla lo anunció en 2017 y el vehículo eléctrico aún no está disponible. Muchos de los que reservaron uno están hartos de esperar, incluido el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien quiere recuperar su depósito de 50.000 dólares, pero sin mucho éxito.