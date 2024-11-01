El candidato de Javier Milei en la tercera sección se sinceró: "mi vieja es jubilada y no llega a fin de mes"

En una entrevista con CNN Radio, Maximiliano Bondarenko, diputado provincial electo, se sinceró: “Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes”. Los jubilados han sido uno de los sectores más castigados por las políticas del gobierno de Javier Milei. De hecho, el Presidente no solo ha bloqueado aumentos jubilatorios y ha llamado "héroes" a los legisladores que lo ayudaron a mantener esos bloqueos, sino que incluso vetó leyes aprobadas por el Congreso que estipulaban esos incrementos.