más visitadas
12562
clics
Lo que dicen los portugueses en redes de la llegada de israelíes a Portugal
5614
clics
Las enigmáticas 'bobinas de Nikola Tesla' escondidas entre los árboles de un bosque de Rusia
5739
clics
Por qué los pobres votan a la derecha
5266
clics
Un hombre que llevaba desaparecido y dado muerto desde hace 17 años, es encontrado con vida en una tienda de campaña
4457
clics
El terrible experimento Universo 25: Un paraíso para ratones convertido en infierno
más votadas
616
El juez que salvó a Feijóo de la foto con el narco, invitado estrella de las jornadas de OkDiario subvencionadas por el PP
444
¿Qué fue de Cristóbal Montoro?
662
Acciona ‘castiga’ a un directivo que denunció la corrupción de su superior: apartado sin funciones, sin equipo y con una bajada de sueldo
509
Los universitarios malagueños estallan contra Moreno Bonilla y van a la huelga: "Ya basta de destrozar la pública"
286
La exconsellera Pradas guarda mensajes de WhatsApp con Mazón del día de la dana que no aportó a la jueza
Cancelado el festival de cómic de Angulema, el más prestigioso del mundo, tras el boicot de los autores
La decisión se produce después de semanas de polémica por las denuncias por la mala gestión de los organizadores y por haber despedido a una empleada que denunció una violación.
cancelación
festival
cómic angulema
boicot
autores
actualidad
Ciuncienta y tres ediciones, ya.
