edición general
21 meneos
98 clics
Cancelado el festival de cómic de Angulema, el más prestigioso del mundo, tras el boicot de los autores

Cancelado el festival de cómic de Angulema, el más prestigioso del mundo, tras el boicot de los autores

La decisión se produce después de semanas de polémica por las denuncias por la mala gestión de los organizadores y por haber despedido a una empleada que denunció una violación.

| etiquetas: cancelación , festival , cómic angulema , boicot , autores
18 3 0 K 279 actualidad
1 comentarios
18 3 0 K 279 actualidad
cosmonauta #1 cosmonauta
Ciuncienta y tres ediciones, ya.
0 K 16

menéame