Cancelada la ceremonia del podio tras suspenderse la última etapa por las protestas propalestinas

La ceremonia del podio de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha sido cancelada tras haberse suspendido su 21ª y última etapa en Madrid, debido a las multitudinarias protestas propalestinas realizadas durante el recorrido previsto por el centro de la capital. "La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", indicó la organización del certamen

#1 Barriales *
El pueblo es soberano.
Mientras, la banda de delincuencia organizada pepetarra, lo justifica y defiende.
Bravo por los valientes ciudadanos madrileños que tienen la dignidad que no tienen su dirigentes políticos y dicen, "Stop genocidio"!!!!!
3 K 49
#2 Katos *
#1 deja de denigrar al pueblo con tus tonterías y tu extremismo de mezclar genocidio y ciclismo.

¡¡Ya os quiero yo ver protestanso en embajadas en lugar de contra deportistas!!
6 K -30
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 si hubieran expulsado a los ciclistas y equipos israelís como a los rusos no habría habido ningún problema.

Ese es el quiz de la cuestión
2 K 39
#7 Katos
#4 #3 espera??? Si expulsados a deportistas que no tienen nada que ver con el genocidio y cometemos un delito de odio entonces no pasarían estas cosas!!!.
Me recordás al país vasco de los años 90.

Sino dejaia de hacer lo que queremos seguiremos matando a políticos hasta conseguir lo que queramos.

A mi me parece muy bien que os saqueis la careta y mostréis lo fascistas que sois al mezclar deporte y política.

Odiar al israelí por serlo, os asemeja más a Hitler a vosotros qué a un Ciclista no israelí de un equipo israelí.

Que Isrrael esta cometiendo un genocidio no está reñido conque demostréis vuestro fascismo, y el de los que no piensan como vosotros.
2 K -14
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#7 porque se expulsó a los rusos entonces?

Te das cuenta de la hipocresía que supone no?
0 K 20
#4 Barriales
#2 deja de decir gilipolleces.
Vete a lamer a IDA.
1 K 16
#10 Katos
#4 no he votado en mi vida a la derecha y voy a empezar porque tu lo digas....
El genocidio sigue mientras haces el ridículo
0 K 5
#6 chavi
#2 Esa mezla de "genocidio y ciclismo" solo existe en tu cabeza enferma

No se debe dejar participar a un representante del genocidio. Punto

No se puede consentir, y no lo consentimos
2 K 32
#9 Katos
#6 sabeis que estais protestando protestando por un evento deportivo ciclista mientras el genocio sigue, ¿no?
0 K 5
#5 chavi
Ahora deberian declarar desierto al ganador
1 K 21

