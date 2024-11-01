Cancelada la ceremonia del podio tras suspenderse la última etapa por las protestas propalestinas

La ceremonia del podio de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha sido cancelada tras haberse suspendido su 21ª y última etapa en Madrid, debido a las multitudinarias protestas propalestinas realizadas durante el recorrido previsto por el centro de la capital. "La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", indicó la organización del certamen