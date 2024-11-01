Cancelada la ceremonia del podio tras suspenderse la última etapa por las protestas propalestinas

La ceremonia del podio de la Vuelta Ciclista a España 2025 ha sido cancelada tras haberse suspendido su 21ª y última etapa en Madrid, debido a las multitudinarias protestas propalestinas realizadas durante el recorrido previsto por el centro de la capital. "La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", indicó la organización del certamen
| etiquetas: ceremonia de podio , suspendida , última etapa , madrid
Mientras, la banda de delincuencia organizada pepetarra, lo justifica y defiende.
Bravo por los valientes ciudadanos madrileños que tienen la dignidad que no tienen su dirigentes políticos y dicen, "Stop genocidio"!!!!!
¡¡Ya os quiero yo ver protestanso en embajadas en lugar de contra deportistas!!
Ese es el quiz de la cuestión
Me recordás al país vasco de los años 90.
Sino dejaia de hacer lo que queremos seguiremos matando a políticos hasta conseguir lo que queramos.
A mi me parece muy bien que os saqueis la careta y mostréis lo fascistas que sois al mezclar deporte y política.
Odiar al israelí por serlo, os asemeja más a Hitler a vosotros qué a un Ciclista no israelí de un equipo israelí.
Que Isrrael esta cometiendo un genocidio no está reñido conque demostréis vuestro fascismo, y el de los que no piensan como vosotros.
Te das cuenta de la hipocresía que supone no?
Vete a lamer a IDA.
El genocidio sigue mientras haces el ridículo
No se debe dejar participar a un representante del genocidio. Punto
No se puede consentir, y no lo consentimos