Cancelada la actuación de King África en el Muralla Camp por problemas de salud del artista

Los Conciertos de la Muralla lamenta “comunicar debido a una faringitis aguda, queda cancelada su actuación”

Shuquel #1 Shuquel
Menuda boooooomba de noticia
