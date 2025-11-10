@IracundoIsidoro, de Reflexiones Iracundas, anunció por la red social X que YouTube ha decidido clausurar su canal. ¿El motivo? Unos dicen que apoyaba a Rusia; otros, que la clausura se debe al uso de contenidos ajenos sin permiso para luego criticarlos. Sin embargo, Reflexiones Iracundas ofrece una versión de los hechos sorprendente: la causa del cierre del canal sería su oposición al genocidio que, según él, comete el Estado de Israel contra los palestinos.

Parece ser que Reflexiones Iracundas expuso su opinión y algunas imágenes que la plataforma estadounidense no pudo digerir lo suficiente. Anteriormente, Reflexiones Iracundas había sido desmonetizado por sus vídeos contrarios al régimen del Euromaidán en su guerra contra el este de Ucrania y la Federación Rusa.

YouTube pertenece a Google, una empresa tecnológica estadounidense que, con toda seguridad, recibe presiones o llega a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia y seguridad. Ya sabemos cómo funciona el mundo y los medios de comunicación, sea en Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia o Corea del Norte.

Pero todavía sorprende que haya personas que, en este rincón de Occidente, sigan creyendo en ese mantra tan viejo como obsoleto: “Aquí hay libertad, no como en la URSS, la RDA, Cuba, Venezuela, Irán, China, Rusia o Corea del Norte.”

Reflexiones Iracundas emitía contenidos no exentos de polémica, no por ser falsos, sino por ser muy críticos y vehementes con sus enemigos ideológicos. Su canal es una víctima más en la larga lista de canales que han quedado fuera de juego por decisión de YouTube, que ya eliminó espacios como el de Russia Today, Ahí les va o el canal de la periodista ucraniana Diana Panchenco, quien puso el grito en el cielo en la red social X, pues su canal de YouTube con 2 millones de subscriptores fue cerrado sin recibir ninguna advertencia o strike por parte de la plataforma estadounidense.

Agradezco a YouTube que me haya enseñado muchas cosas y que, haciendo gala de la filosofía DIY, me haya permitido ahorrar un montón de dinero. También agradezco que, como creador de contenido, haya podido ganar dinero con mis vídeos, aunque me consta que ellos han ganado más dinero conmigo.

Pero vuestras normas de comunidad solo se las imponéis a los mismos de siempre: a personas como Diana Panchenco, que denuncia la corrupción del régimen de Zelensky y cómo hombres ucranianos son secuestrados violentamente por reclutadores e introducidos en furgonetas para enviarlos a la guerra, mientras sus familiares tratan de impedírselo de forma dramática y desesperada.

Ahora Reflexiones Iracundas se oculta en las catacumbas de Internet, en plataformas de vídeo como Kick y Rumble. Existen otras plataformas como Odysee o Bitchute. Allí todavía impera la libertad de expresión gracias a que el número de usuarios que ven sus contenidos es mucho menor que el de Youtube y TikTok.

Mientras los que piensen un poco, sean cuatro y vivan en una cámara de eco alejados de la sociedad, no supondrán un problema para los beneficiarios de las guerras.