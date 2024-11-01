Canadá se alinea con Europa y apoya la soberanía de Dinamarca en Groenlandia ante las amenazas de Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reafirmado este martes el apoyo de Canadá a la integridad territorial de Dinamarca, "incluida Groenlandia". Unas declaraciones que ha hecho durante una reunión que mantuvo en París con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, según ha recogido la agencia EFE. "Canadá siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia", ha asegurado Carney durante su encuentro y en un mensaje que más tarde publicó en sus redes sociales.