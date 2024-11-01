edición general
26 meneos
25 clics
Canadá se alinea con Europa y apoya la soberanía de Dinamarca en Groenlandia ante las amenazas de Trump

Canadá se alinea con Europa y apoya la soberanía de Dinamarca en Groenlandia ante las amenazas de Trump

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha reafirmado este martes el apoyo de Canadá a la integridad territorial de Dinamarca, "incluida Groenlandia". Unas declaraciones que ha hecho durante una reunión que mantuvo en París con su homóloga danesa, Mette Frederiksen, según ha recogido la agencia EFE. "Canadá siempre apoyará la soberanía e integridad territorial de Dinamarca, incluida Groenlandia", ha asegurado Carney durante su encuentro y en un mensaje que más tarde publicó en sus redes sociales.

| etiquetas: canadá , europa , soberanía , dinamarca , groenlandia , eeuu
21 5 0 K 225 actualidad
18 comentarios
21 5 0 K 225 actualidad
Comentarios destacados:    
themarquesito #2 themarquesito
Está bien saber que se puede contar con Canadá por si toca volver a reducir la Casa Blanca a cenizas
5 K 77
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#2 como no les manden toneladas de nieve...
0 K 8
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#9 me da que la fuerza bruta no es la misma...
0 K 8
Sr.No #12 Sr.No
#11 No es cuestión de fuerza bruta, los canadienses están to locos.
0 K 11
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
#12 normal... pero vaya... que poco pueden hacer.

Ahora la cosa está en si cambiamos de bando y vamos con Rusia (que viendo lo de Ucrania muy fuerte no parece) o con china, que parece que si o si será en breve la mayor potencia mundial)
0 K 8
Sr.No #15 Sr.No
#13 no es necesario cambiar mucho, con mandar a la mierda al díscolo de una vez ganaríamos bastante.
0 K 11
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#15 ¿a quién?
Para ti será evidente. Pero si la gente responde este hilo... fliparás.
0 K 8
themarquesito #14 themarquesito
#9 Por no hablar de la famosa ferocidad de las tropas canadienses

nationalpost.com/news/canada/the-forgotten-ferocity-of-canadas-soldier
1 K 31
Sr.No #16 Sr.No
#14 El hegemón siempre intentará ridiculizar al los oponentes más fuertes, para desmoralizar los y deslegitimar los.
0 K 11
DaniTC #10 DaniTC
#2 xD xD xD
0 K 12
salteado3 #18 salteado3
Yo de Canadá no me fiaría nada de los dirigentes europeos: están comprados.
1 K 34
Kantinero #4 Kantinero
Gracias Canada

Nos daba mucha vergüenza ser los únicos los pagafantas del planeta
2 K 32
pitercio #5 pitercio *
Trump también quiere Canadá, son malos vecinos y peores turistas y podrían hacer cosas muy bonitas con ese terreno entre Alaska y Washington. Y tienen mucho ártico, no merecen nada de Ártico, que tiene que ser useño para que, lo que no sea ruso, no sea de nadie más. Eso es lo mejor para la seguridad de USA y del que no quiera acabar muerto o secuestrado.
1 K 29
Gry #7 Gry
"Esperad vuestro turno"
- Trump probablemente.
1 K 28
Don_Pixote #1 Don_Pixote
No aprendemos del pasado.  media
3 K 25
lonnegan #3 lonnegan
Si quiere invadir Groenlandia hay que obligarle a hacerlo con una declaración de guerra formal que le obligue a que le autorice el congreso
0 K 10
#6 Poligrafo *
Tenemos que pasar de union europea a union mundial y meter a Canada, Mexico, China y xiquitistan, te vas a enterar zanahorio.
0 K 7

menéame