Calles inundadas, casas anegadas, árboles que se caen, atascos, universidades cerradas... Así ha sido la lluvia en Sevilla

El fuerte temporal de viento y lluvia que está castigando duramente a Sevilla y su provincia había dejado a las 15.00 horas de este miércoles más de 600 incidencias, la mayoría en la capital, con 80 litros de agua por metro cuadrado caídos durante la jornada en el caso de la ciudad hispalense, es decir que en apenas una horas ha caído directamente cerca de un 15 por ciento de las precipitaciones que se registran en un año hidrológico convencional.

etiquetas: sevilla , lluvia , caos
actualidad
6 comentarios
actualidad
NPCMeneaMePersigue #1
Vaya que casualidad, 29 de octubre y sin alerta que viene el 1 de noviembre otra vez la misma

No lo llevo diciendo un año eh

#3 Leclercia_adecarboxylata
Ya van unas horas sin lluvia y: el cercanías sin reanudar, radiotaxi que no contesta, teletaxi que comunica, uber sin conductores...

NPCMeneaMePersigue #4
#3 Eso eso! aquí no ha pasao na, vengan el fin de semana :roll:

Verdaderofalso #6
#3 como se dice ventorro en andaluz?

#2 Pivorexico
Pues parece que ya no es una maravilla .

obmultimedia #5
X - arreglar, sanear y ampliar las cloacas de la ciudad
⍻ - gastar dinero publico en privatizar las calles para que la gente con dinero pueda ver las cofradias en Semana Santa.

Las prioridades


