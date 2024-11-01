Calles inundadas, casas anegadas, árboles que se caen, atascos, universidades cerradas... Así ha sido la lluvia en Sevilla

El fuerte temporal de viento y lluvia que está castigando duramente a Sevilla y su provincia había dejado a las 15.00 horas de este miércoles más de 600 incidencias, la mayoría en la capital, con 80 litros de agua por metro cuadrado caídos durante la jornada en el caso de la ciudad hispalense, es decir que en apenas una horas ha caído directamente cerca de un 15 por ciento de las precipitaciones que se registran en un año hidrológico convencional.