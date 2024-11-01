El calentamiento previsto superará los límites térmicos a largo plazo del cultivo de arroz (ENG)

El arroz asiático domesticado rara vez ha prosperado en zonas donde la temperatura media anual supera los 28 °C o la temperatura máxima de la estación cálida supera los 33 °C. Para finales de este siglo, las proyecciones estiman que la superficie terrestre que supera estos umbrales térmicos podría multiplicarse entre 10 y 30 veces en los principales países productores de arroz de Asia. Las regiones que dependen del arroz se enfrentan a desafíos sin precedentes para mantener este cultivo básico ante el calentamiento global previsto.