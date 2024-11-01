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El calentamiento previsto superará los límites térmicos a largo plazo del cultivo de arroz (ENG)

El arroz asiático domesticado rara vez ha prosperado en zonas donde la temperatura media anual supera los 28 °C o la temperatura máxima de la estación cálida supera los 33 °C. Para finales de este siglo, las proyecciones estiman que la superficie terrestre que supera estos umbrales térmicos podría multiplicarse entre 10 y 30 veces en los principales países productores de arroz de Asia. Las regiones que dependen del arroz se enfrentan a desafíos sin precedentes para mantener este cultivo básico ante el calentamiento global previsto.

| etiquetas: arroz , calentamiento , clima , cultivo
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5 comentarios
3 1 0 K 34 MAmbiente
#5 concentrado
Jaque mate, China.
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#1 NO86
What a time to be alive!

Más nos vale ir pensando en soberanía alimentaria.
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Ripio #2 Ripio
#1 Naaaaa....no te preocupes.
A final de siglo no queda en la tierra ni el Tato.

:troll:
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pedrobotero #3 pedrobotero
Hasta el Brillante se va a pasar...
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#4 detectordefalacias
No os preocupéis... comeremos billetes
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menéame