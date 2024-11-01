Caja de resistencia de los Bomberos forestales de la comunidad de Madrid

¿Por qué necesitamos tu apoyo? Llevamos más de 100 días en huelga indefinida, y mantener esta lucha tiene un enorme coste personal y económico. Por eso creamos esta Caja de Resistencia, para poder seguir defendiendo lo que creemos justo: un servicio público de emergencias digno, estable y seguro para quienes lo prestan y para toda la sociedad. Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a resistir, mantener la huelga y seguir presionando para lograr un acuerdo justo. Tu solidaridad mantiene viva nuestra lucha. Desde 2012 sin convenio.