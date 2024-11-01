edición general
Caja de resistencia de los Bomberos forestales de la comunidad de Madrid

¿Por qué necesitamos tu apoyo? Llevamos más de 100 días en huelga indefinida, y mantener esta lucha tiene un enorme coste personal y económico. Por eso creamos esta Caja de Resistencia, para poder seguir defendiendo lo que creemos justo: un servicio público de emergencias digno, estable y seguro para quienes lo prestan y para toda la sociedad. Cada aportación, por pequeña que sea, nos ayuda a resistir, mantener la huelga y seguir presionando para lograr un acuerdo justo. Tu solidaridad mantiene viva nuestra lucha. Desde 2012 sin convenio.

LuchaSocial
efectogamonal #1 efectogamonal
LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
3 K 62
rob #2 rob
#1 Gracias por este meneo.
Ya tienen 5 aportaciones más.
Jo eta ke!
rob
efectogamonal #4 efectogamonal
#2 La unica negociación existente, debe ser la de cambiar su contrato a través de chiringuitos privados como TRAGSA, a ser personal laboral 100% público al servicio de la comunidad de Madriz.

Y no bajarse de ese burro hasta conseguirlo {0x1f525}
0 K 13
pepel #3 pepel
Ayuso, ¿vas a colaborar?
pepel
Cehona #5 Cehona
#3 El ático de la amancebada, no se paga solo
Cehona

