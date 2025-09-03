Las caídas a pie de suelo (y en casa) ya son la principal causa de lesión medular en personas mayores

Los médicos llevan tiempo advirtiéndolo: las lesiones medulares están aumentando en los mayores de 65 años. La causa principal de esa lesión son las caídas a nivel de suelo, muy frecuentes en este segmento de población, sobre todo entre los varones. Y, en la mayoría de los casos, en el propio domicilio. El 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80, se caen al menos una vez al año. Mantenerse activo, combatiendo el deterioro de la capacidad funcional, y evitar obstáculos en el hogar, son claves para evitar las caídas y las lesi