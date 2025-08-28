edición general
Cae el techo en los juzgados de León

Cae el techo en los juzgados de León

La delegada del sindicato STAJ denuncia reiterados incidentes en el edificio de Saénz de Miera. Cuatro incidentes similares en menos de un año. Según STAJ, los incidentes anteriores ya habían sido comunicados a la Gerencia Territorial, al Ministerio de Justicia (Subdirección General de Obras) y a la Unidad de Coordinación de Riesgos Laborales, exigiendo que se adoptaran medidas para evitar que se repitieran hechos similares. “La respuesta siempre ha sido la misma: se exigiría a la empresa constructora que se extremaran las medidas de prevenci

frankiegth #1 frankiegth *
#0. Justicia divina. :troll:
Kantinero #6 Kantinero
#5 A mi me parecen claramente ladrillos, hasta se ven ángulos rectos.

Además la noticia menciona falso techo, un falso techo no es ni de bovedilla ni de ladrillo, más bien escayola o techo Amstrong
Kantinero #3 Kantinero
Eso son cascotes de ladrillo, no de falso techo

Espera...... igual se les ha caído el techo de la plaza de toros o_o o_o o_o
woody_alien #5 woody_alien
#3 Parecen cascotes de bovedilla de techo, la que va entre los forjados.
Apotropeo #4 Apotropeo
Esto es de juzgado de guardia
mosfet #2 mosfet
Trabajé en la ciudad de la justicia de Valencia, allí el mantenimiento del edificio lo llevaba en ese momento Eiffage, quien ganó el concurso del trabajo de mantenimiento por 2 años cuando salió la oferta. Imaginaos el percal, la gente venía de trabajar de otros sitios, no eran los mismos que estaban antes, tuvieron que ver qué leches había, en qué estado estaba, etc... su trabajo es aguantarlo como pueden al menos esos 2 años que por el contrato del concurso les corresponde esa r…   » ver todo el comentario
jonolulu #7 jonolulu
Les ha caído todo el peso de la Ley
