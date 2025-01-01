Cada generación en España tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda en propiedad que la anterior

En España, acceder a una vivienda en propiedad y acumular un pequeño patrimonio eran señales inequívocas de estabilidad económica. Hoy, millones de jóvenes ven esa posibilidad lejana o casi imposible. Por primera vez en décadas, cada generación tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda que la anterior, según el Banco de España.
| etiquetas: generación , españa , riqueza , vivienda
Eso sí, tenemos un montón de mierdas que no necesitamos pero la vivienda que es lo que si necesitamos la hemos regalado. No aprendemos.
Pero ya sabemos como son a diferencia de hace siglos.
Espero que marruecos les enseñe una leccion de verdad.
Entonces no tendrá problemas y podrán vivir cuidando las tierras de los señoritos en las casas del servicio.
www.meneame.net/story/estados-unidos-sin-vivienda-asequible-no-hay-bab
www.meneame.net/story/china-solia-multar-parejas-tener-demasiados-hijo
Para que luego se diga que no se está hacienda nada para detener el cambio climatico y las catastrofes ecologicas varias.
Ahora subsistimos.