edición general
11 meneos
17 clics
Cada generación en España tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda en propiedad que la anterior

Cada generación en España tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda en propiedad que la anterior

En España, acceder a una vivienda en propiedad y acumular un pequeño patrimonio eran señales inequívocas de estabilidad económica. Hoy, millones de jóvenes ven esa posibilidad lejana o casi imposible. Por primera vez en décadas, cada generación tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda que la anterior, según el Banco de España.

| etiquetas: generación , españa , riqueza , vivienda
9 2 3 K 76 actualidad
9 comentarios
9 2 3 K 76 actualidad
#1 sald64059
Somos más pobres hoy que hace 50 años, más menos.
Eso sí, tenemos un montón de mierdas que no necesitamos pero la vivienda que es lo que si necesitamos la hemos regalado. No aprendemos.
2 K 27
Dragstat #2 Dragstat
#1 Eso es lo que evita ver qué la mayoría de los jóvenes son pobres como ratas. Si juntas todo el gasto en Spotify, Netflix, Ryanair, iPhones, aguacates, Tablets, ropa del Primark y demás no juntas ni para media vivienda. Eso sí, no lo aparentan. Solo se ve que no tienen coche ni hijos.
0 K 20
azathothruna #8 azathothruna
Antes eran porqueros como pizarro o cortes, ahora son camareros.
Pero ya sabemos como son a diferencia de hace siglos.
Espero que marruecos les enseñe una leccion de verdad.
0 K 15
aupaatu #4 aupaatu *
Y cuando la España vacíada se puedaa vender a los fondos de inversión, si la banda criminal y la ultraderecha consigue convencer a los niñatos de sus virtudes y la necesidad de putodefender el Reino de los Borbónes la convertirán en los condados de Microsoft marquesados de Amazon...
Entonces no tendrá problemas y podrán vivir cuidando las tierras de los señoritos en las casas del servicio.
1 K 12
capitan__nemo #6 capitan__nemo *
Es para detener el cambio climatico. Con estas restricciones impuestas tendran menos hijos o no tendran. Y tener hijos es lo que mas aumenta las emisiones de cambio climático con mucha mucha diferencia respecto a la segunda opcion, vivir sin coche.
www.meneame.net/story/estados-unidos-sin-vivienda-asequible-no-hay-bab
www.meneame.net/story/china-solia-multar-parejas-tener-demasiados-hijo

Para que luego se diga que no se está hacienda nada para detener el cambio climatico y las catastrofes ecologicas varias.  media
0 K 12
Asimismov #7 Asimismov
¡Ehhh! Que antes vivíamos por encima de nuestras posibilidades, según Montoro.
Ahora subsistimos.
0 K 12
#9 Juantxi
No hay acceso a la vivienda para jóvenes, y luego nos quejamos de que la natalidad es muy baja. :wall:
0 K 11
Luca7 #5 Luca7
Haz que pase.
0 K 6

menéame