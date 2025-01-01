Cada generación en España tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda en propiedad que la anterior

En España, acceder a una vivienda en propiedad y acumular un pequeño patrimonio eran señales inequívocas de estabilidad económica. Hoy, millones de jóvenes ven esa posibilidad lejana o casi imposible. Por primera vez en décadas, cada generación tiene menos riqueza neta y menor probabilidad de tener vivienda que la anterior, según el Banco de España.