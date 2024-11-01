edición general
2 meneos
9 clics
BYD venderá coches de segunda mano desde octubre: "nos enorgullece comprometernos"

BYD venderá coches de segunda mano desde octubre: "nos enorgullece comprometernos"

BYD lanza en octubre su programa “BYD Certified” para coches de segunda mano en España, buscando romper la desconfianza hacia los eléctricos usados. Todos los vehículos serán revisados en 179 puntos y contarán con garantía oficial de un año, cobertura de batería por ocho años o 200.000 km, dos años de asistencia en carretera y otros dos de conectividad de datos. Además, se garantiza un estado de salud de batería mínimo del 90%, gracias a un algoritmo propio. El objetivo es ofrecer confianza y calidad, como si se tratara de un coche nuevo

| etiquetas: byd , coches , segunda mano
2 0 0 K 30 actualidad
5 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
#1 tropezon
Pues teniendo en cuenta el precio de los coches, la depreciación de los eléctricos y lo viejo del parque automovilístico... esta puede ser la verdadera oportunidad de electrificar y reducir masivamente emisiones.

A ver si les siguen el resto de marcas.
0 K 15
Sandilo #5 Sandilo
#1 El eléctrico no es el futuro de los coches. Es inviable electrificar el sector del automóvil salvo que se inventen alguna medida para que solo los ricos puedan tener coches y el resto de mortales no.

Imagina la obra faraónica que supondría instalar cargadores para 1 millón de coches solo en Madrid capital.

Si se quiere bajar las emisiones el futuro es él hidrógeno
0 K 6
Laro__ #3 Laro__
Por fin un coche que, de verdad, tendrá casi cero emisiones.
¡Larga vida para los coches de segunda mano!
0 K 12
Connect #2 Connect
¿Un año de garantía? Que broma es esa? Ese es el mínimo establecido por la Ley en la compra venta entre concesionario y particular. Desde luego, no es que den una gran confianza si ya empiezan así.
0 K 11
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
#2 "cobertura de batería por ocho años o 200.000 km, dos años de asistencia en carretera y otros dos de conectividad de datos"
0 K 11

menéame