BYD venderá coches de segunda mano desde octubre: "nos enorgullece comprometernos"

BYD lanza en octubre su programa “BYD Certified” para coches de segunda mano en España, buscando romper la desconfianza hacia los eléctricos usados. Todos los vehículos serán revisados en 179 puntos y contarán con garantía oficial de un año, cobertura de batería por ocho años o 200.000 km, dos años de asistencia en carretera y otros dos de conectividad de datos. Además, se garantiza un estado de salud de batería mínimo del 90%, gracias a un algoritmo propio. El objetivo es ofrecer confianza y calidad, como si se tratara de un coche nuevo