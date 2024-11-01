edición general
BYD se harta: todos sus coches eléctricos se fabricarán en Europa para evitar los aranceles de la UE

l gigante automovilístico ha anunciado oficialmente que fabricará localmente todos y cada uno de sus coches eléctricos que se vendan en Europa a partir del año 2028. De esta manera, los aranceles punitivos impuestos por Bruselas no tendrán la efectividad anunciada y, además, la marca también ahorrará importantes cantidades económicas gracias la menor necesidad de distribución.

#2 CosaCosa
Los aranceles funcionan :troll:
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 depende de quien los ponga xD xD
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Vaya, parece que los aranceles si que funcionan para reindustrializar un territorio. Y yo llamando estúpido a Trump.

Al final va a resultar que tenía razón. En fin. Make Europa Industrial Again
Suigetsu #3 Suigetsu
Van a traer los coches desmontados a Europa.
#9 CalvinWatterson
#3 la misma trampa que ha estado haciendo EU para enviar coches a USA.

Pero en este caso, van a fabricar todo en Turquía, que es mucho más barato (mismo truco que ya hacen las propias europeas)
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Al menos, algo de curro generarán (si no hacen fábricas oscuras de esas, claro)
#14 Feliberto
#5 Lamentablemente se traen los trabajadores de China también.
#7 Suleiman
Espero que no hagan como otras empresas chinas y traigan a todos los trabajadores chinos....
#1 kreator
Obvio. Era cuestión de tiempo.
enochmm #8 enochmm
"...la marca también ahorrará importantes cantidades económicas gracias la menor necesidad de distribución."
¿Así que a partir de 2028 serán más baratos?

Tic tac tic tac para las marcas europeas...
#13 bibubibu
Osea que pondrán un precio que los coches de la UE no podrán competir y llorarán por ello.
#10 Tailgunner
qué es eso de las fábricas oscuras?
jewel_throne #11 jewel_throne *
#10 fábricas sin humanos, todo robotizado y no necesitan luz para ver.

computerhoy.20minutos.es/industria/son-escalofriantes-fabricas-oscuras
Kafkarudo #12 Kafkarudo
#10 No sé si tendrá que ver, pero eh visto videos donde en la fábrica apagan todas las luces y la fábrica sigue funcionando porque el trabajo lo hacen robot que no necesitan luz para trabajar.
