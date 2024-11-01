BYD se harta: todos sus coches eléctricos se fabricarán en Europa para evitar los aranceles de la UE

l gigante automovilístico ha anunciado oficialmente que fabricará localmente todos y cada uno de sus coches eléctricos que se vendan en Europa a partir del año 2028. De esta manera, los aranceles punitivos impuestos por Bruselas no tendrán la efectividad anunciada y, además, la marca también ahorrará importantes cantidades económicas gracias la menor necesidad de distribución.
| etiquetas: byd , coches , eléctricos , fabricarán , europa , evitar , aranceles
Al final va a resultar que tenía razón. En fin. Make Europa Industrial Again
Pero en este caso, van a fabricar todo en Turquía, que es mucho más barato (mismo truco que ya hacen las propias europeas)
¿Así que a partir de 2028 serán más baratos?
Tic tac tic tac para las marcas europeas...
computerhoy.20minutos.es/industria/son-escalofriantes-fabricas-oscuras