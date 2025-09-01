edición general
Buscar en internet “Navalni”, “LGTB” o “Greenpeace” será delito en Rusia

El Kremlin aplicará una ley en septiembre que endurece la vigilancia en un país donde el espionaje tiene vía libre para escuchar por los altavoces domésticos.

javierchiclana #3 javierchiclana
Aquí hay muchos que defienden a la dictadura de Putin.
salchipapa77 #1 salchipapa77
Para sorpresa de nadie.
Dene #4 Dene
Bastante parecido a UK y sus acusaciones de terrorismo por protestas pacíficas
#6 mcfgdbbn3
Un saludo a los que dicen que no pasa nada por "probar" ciertas opciones políticas... pues sí, sí pueden pasar cosas, y no positivas.
#5 guillersk
Culpa de la OTAN, seguro

Y de vonderleyen si lo mandase thakenko
#2 sarri
Joder con los herederos de la URSS :troll:
