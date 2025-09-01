·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7470
clics
Impactante vídeo muestra a policías tranquilos manejando la situación sin violencia (Eng)
7196
clics
Comparación y evolución del tamaño de los submarinos por pais
5316
clics
Creencia en la vida después de la muerte (2022)
5674
clics
Boicot a la Vuelta
4424
clics
El motivo por el que los republicanos están destruyendo la Ciencia y ya de paso el poderío económico estadounidense
más votadas
411
Paul Laverty, el guionista detenido por una camiseta pro Palestina: "Israel no solo comete un genocidio, se burla del mundo con su impunidad"
515
Importantes productores de Hollywood colaboran con Israel para defender sus crímenes de guerra. Lo que sabemos por las revelaciones de WikiLeaks sobre el “Archivo Sony”
983
Madrid reconoce haber pagado más de 5.000 millones de euros a los hospitales de Quirón en seis años de Gobierno de Ayuso
462
AEMET también desmonta el informe de la Guardia Civil sobre la dana por no preguntar "a los que saben" de meteorología
376
El Gobierno de Moreno Bonilla desbloquea un macrocontrato de 533 millones de euros con 38 empresas y 50 clínicas privadas para derivar intervenciones sanitarias a partir de este mes
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
17
clics
Buscar en internet “Navalni”, “LGTB” o “Greenpeace” será delito en Rusia
El Kremlin aplicará una ley en septiembre que endurece la vigilancia en un país donde el espionaje tiene vía libre para escuchar por los altavoces domésticos.
|
etiquetas
:
rusia
,
delito
,
búsquedas
,
internet
10
3
3
K
81
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
3
K
81
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
javierchiclana
"Suscríbete para seguir leyendo" M. de pago
Aquí hay muchos que defienden a la dictadura de Putin.
1
K
28
#1
salchipapa77
Para sorpresa de nadie.
2
K
26
#4
Dene
Bastante parecido a UK y sus acusaciones de terrorismo por protestas pacíficas
1
K
24
#6
mcfgdbbn3
Un saludo a los que dicen que no pasa nada por "probar" ciertas opciones políticas... pues sí, sí pueden pasar cosas, y no positivas.
0
K
12
#5
guillersk
Culpa de la OTAN, seguro
Y de vonderleyen si lo mandase thakenko
0
K
10
#2
sarri
Joder con los herederos de la URSS
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aquí hay muchos que defienden a la dictadura de Putin.
Y de vonderleyen si lo mandase thakenko