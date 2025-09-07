Buscan a un joven tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco

Inexplicable hallazgo en la localidad de Soto del Barco. Los vecinos de Llago y El Fondón pasaron este sábado intrigados por el hallazgo de tres maletas en la quintana de una casa en la que no vive nadie, a escasos metros del cuartel de la Guardia Civil sotobarquense. Un vecino aseguró que ya las había visto en ese lugar a primera hora de la mañana. Pensó que serían de los nuevos propietarios de la vivienda, que residen en Extremadura.
Raro: Si alguien le hubiera hecho algo, se habría desecho de las maletas de mejor manera, no a la vista de todos.
Quizás luego tengamos una historia que lo explique todo de manera simple, pero entiendo que de primeras esto desconcierta a cualquier policía del caso.