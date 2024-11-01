Buscan al cagón de la piscina de Miranda de Ebro

Usuarios y trabajadores denuncian que una persona ha defecado en el agua hasta en 5 ocasiones. Aunque no ha vuelto a pasar desde el 27 de diciembre, reducen el círculo de sospechosos porque temen que el responsable reaparezca. Según los trabajadores, se han producido entre las 15 y las 16 horas, coincidiendo con la franja de mayor afluencia. «Nos ha tocado recogerla varias veces», confirman desde la instalación. Las consecuencias en el agua son demoledoras: «Cuando eso se diluye quedan trozos por todos lados" - describen.
Yo ahora solamente nado en el mar, pero antes, cuando pequeño, me metía es charcos, estanques, lagos, todo lleno de bichos, plantas, mierda. No me pasó nada.
El mar está lleno de mierda también pues todos lo que existe en Tierra termina en el mar, pero como el agua es salada supongo se… » ver todo el comentario
No podran cotejarla con trazas de adn facil pero podran reducir la busqueda drasticamente.