Buscan al cagón de la piscina de Miranda de Ebro

Usuarios y trabajadores denuncian que una persona ha defecado en el agua hasta en 5 ocasiones. Aunque no ha vuelto a pasar desde el 27 de diciembre, reducen el círculo de sospechosos porque temen que el responsable reaparezca. Según los trabajadores, se han producido entre las 15 y las 16 horas, coincidiendo con la franja de mayor afluencia. «Nos ha tocado recogerla varias veces», confirman desde la instalación. Las consecuencias en el agua son demoledoras: «Cuando eso se diluye quedan trozos por todos lados" - describen.