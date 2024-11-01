edición general
Buscan al cagón de la piscina de Miranda de Ebro

Usuarios y trabajadores denuncian que una persona ha defecado en el agua hasta en 5 ocasiones. Aunque no ha vuelto a pasar desde el 27 de diciembre, reducen el círculo de sospechosos porque temen que el responsable reaparezca. Según los trabajadores, se han producido entre las 15 y las 16 horas, coincidiendo con la franja de mayor afluencia. «Nos ha tocado recogerla varias veces», confirman desde la instalación. Las consecuencias en el agua son demoledoras: «Cuando eso se diluye quedan trozos por todos lados" - describen.

#1 moneslash
La gente es la leche, Me cago en la mar!
devilinside #2 devilinside
#1 Vaya mierda de gentuza
Amperobonus #3 Amperobonus
#2 Para cagarse
nemeame #7 nemeame
La descripción de como se diluye es demasiado poco explicativa, no podrían acompañarla con un video?
#4 cocococo
Las cagadas se notan más, pero las meadas, los mocos, las pajas, sangre, reglas, caspa, cera, descamación de piel, escupitajos, etc. ya no tanto. Luego la gente va a las piscinas y se mete ahí como si nada.

Yo ahora solamente nado en el mar, pero antes, cuando pequeño, me metía es charcos, estanques, lagos, todo lleno de bichos, plantas, mierda. No me pasó nada.
El mar está lleno de mierda también pues todos lo que existe en Tierra termina en el mar, pero como el agua es salada supongo se…   » ver todo el comentario
#5 Saville
#4 que si quiere bolsa
#6 BurraPeideira_
#4 Que no te pasó nada tendría que decirlo un médico especialista.
elgranpilaf #8 elgranpilaf
#6 Aquí en menéame hay expertos en todas las ramas
#9 eqas
#4 mi madre llamaba a las piscinas "lavachochos"
#10 Usuario2026
Hacen analisis de dna a los perros. Por que no a esta caca?

No podran cotejarla con trazas de adn facil pero podran reducir la busqueda drasticamente.
menéame