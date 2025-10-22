La burbuja inmobiliaria explota en España

Estos días circula por los medios informativos cómo los fondos de inversión venden miles de viviendas e impiezan a desinvertir. Cerberus, BlackStone dejan de alquilar y venden miles de viviendas. Muchos saltaron a decir que eso no iba a bajar el precio de la vivienda, que hay exceso de inmigración. Cuando la realidad es que el flujo de inmigrantes se ha reducido bastante.

Esto sumado a los efectos del cambio climático qué hacen que la gente deje de comprar casas por el calor excesivo como ocurre en Almería y se van al norte, genera una tormenta perfecta que los que me seguís por aquí llevo anunciando.

Hoy ya podemos ver algunos de los efectos en los mercados inmobiliarios: