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Bulgaria vuelve la vista hacia Moscú
En Sofía se debate si el prorruso Rumen Radev, que ganó los comicios el 19 de abril, seguirá la estela de Orbán en la UE.
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#1
YoSoyTuPadre
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Quizás lo de que se autodefina "pro-ruso" dé una pista a los lápices menos afilados del estuche que dudan de que esto pase
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#3
carakola
#1
Si ser prorruso es estar en contra de la UE de VOndernazin y el belicismo que ha implantado USA, pues igual hay más prorrusos de los que reflejan los medios de occidente.
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#2
Find
Interesante artículo y bonito cacao social que tienen en Bulgaria
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