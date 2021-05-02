edición general
Bukele, el dictador cool

Un dictador de pasarela que únicamente comparte con sus homólogos regionales el deseo absoluto de poder, el espíritu criminal y el origen político en un partido de izquierda. El camino que traza Bukele en El Salvador conduce inevitablemente hacia una perpetuación en el poder, algo que se percibía desde hace tiempo. Los autoritarismos suelen surgir por diversos factores, destacándose especialmente tres: hartazgo ciudadano, motivado por múltiples y diferentes razones; oposición política desunida e ineficaz; y elevado nivel de analfabetismo

El ganador de las elecciones dictador. Y Maduro que es?
#1 Venezuelaaaaaaaaa

Anda, toma, te lo cuenta el Mundo y la BBC, ambos, medios ultra-zurdos:

Nayib Bukele logra el control absoluto de los tres poderes de El Salvador tras destituir el Congreso a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
www.elmundo.es/internacional/2021/05/02/608efbf9fc6c832f338bf864.html

"Este día murió la democracia": las reacciones a la polémica reforma en El Salvador que permitirá la reelección presidencial indefinida
www.bbc.com/mundo/articles/ckgex454rqdo
#3 Maaaaaalagaaaaa.
Y los votos de Venezuela dónde están!!!!!??????. Porque los de El Salvador te los pueden moatraaaaar.
#11 Los de Venezuela no se, pero ahi tienes mi voto negativo, por venir a enmierdar
Que te aproveche!
#1 Extraordinaria placidez, por supuesto.
#1 Bueno, ha tenido sus cositas como que se trajo al ejército a la toma de investidura y se fue con ellos a que le aprobaran su propia reforma en el Supremo. Nada, detallitos sin importancia.
O menudencias como encarcelar a uno de cada 57 salvadoreños sin garantías judiciales de ningún tipo.
Si es que nos quejamos por todo. :troll:
#1 "El ganador de las elecciones dictador"
Lo nunca visto...
Ah espera... es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_Alemania_de_marzo_de_193
La alianza con la cpac lo dice y explica todo.
El dictador cool era Obama
Ya estan las actas?

Ostia, me vota negativo, me insulta y me bloquea xD xD xD
#4 Ya te han cambiado los pañales ?
#4 Lo que se viene llamando "Fatality" xD xD xD
#4 jajajajJ
