Bruselas ya no tiene excusa para implementar su ‘Zona de Bajas Emisiones’, la justicia le apremia

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Bruselas es una medida para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación causada por el tráfico rodado. La idea era restringir progresivamente la circulación de los vehículos más contaminantes dentro del territorio de la Región de Bruselas-Capital, que abarca los 19 municipios de la ciudad. El Tribunal Constitucional de Bélgica dictó hoy una suspensión cautelar de la ordenanza que postergaba ciertas medidas de la zona de bajas emisiones de Bruselas, al considerar que constituye un retroceso injustif