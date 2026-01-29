edición general
Bruselas frena la pretensión de PP y Vox de convertir la regularización de inmigrantes en cuestión europea

Bruselas frena la pretensión de PP y Vox de convertir la regularización de inmigrantes en cuestión europea

El comisario europeo de Interior avala la competencia de España en esta cuestión

17 comentarios
#11 marcotolo
la derecha española siempre quedando como gilipollas,
marca españa
#4 concentrado
Otro ridículo más. Menos mal que al PP de Feijóo ya lo conocen en Europa, incluso los del propio grupo popular europeo.
oceanon3d #15 oceanon3d *
#4 Solo es ruido para mermados.

Yo si fuera un votante del PP me preguntaria porque su partido intenta una y otra vez engañarlos como a niños tutelados se 5 años.
josde #17 josde
#4 Al PP de Feijóo ni su partido en Europa ya le hace caso.
#1 Leon_Bocanegra
Ahora de repente me sale muro de pago. Alguien sabe cómo cambiar el enlace?
O alguien con karma suficiente que me lo cambie y ponga este

www.eldiario.es/desalambre/bruselas-da-portazo-intencion-pp-vox-conver
#7 Juanjolo
#1 a mí no me sale muro de pago
#8 Leon_Bocanegra *
#7 a mí la primera vez que la he leído tampoco, pero ahora cuando entro me pide registro.
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#1 Un blogger de esos o citando a un admin. De todas formas a mí no me sale muro de pago.
#10 Leon_Bocanegra
#9 entonces perfecto, no se porqué a mí ahora sí me sale. Para el que como a mí, le salga, está el otro enlace que he puesto.
josde #14 josde
#1 a mi tampoco me sale muro de pago, uso firefox y uBlock Origin nada mas
#5 encurtido
España se ha convertido en el país de la UE con mayor predisposición a la inmigración. Lo que la UE está diciendo es un "allá vosotros".
#6 Leon_Bocanegra
#5 hombre, si vienes de África no te vas a ir a Noruega, lo que te pilla cerca es España. Y los sudamericanos, por idioma no se van a ir a emigrar a Eslovaquia. Por cultura emigraran a España como emigran a Francia los de países que fueron colonias francesas.
#3 carraxe *
¿Qué dicen VOX y PP en Europa del grave problema de que se nacionalice como españoles a sionistas, a millonarios que compran y especulan con la vivienda, y a americanos cuyo vínculo con España caducó hace 2 generaciones? ¿O a la mafia rusa que compra casas?

Porque regularizar a gente que vive y trabaja en España es de sentido común, regalar la nacionalidad a gente que no tiene nada que ver con este país y ni siquiera está aquí, es un despropósito.

A ver si va a ser que no les molesta, porque les votan a ellos
Penetrator #13 Penetrator
#3 Si no son españoles no pueden votar por nadie. Salvo en las municipales, y sólo en algunos casos.
#16 carraxe *
#13 Hablo de los que sí tienen la nacionalidad, y no por trabajar o vivir aquí, sino porque se la regalaron. Esos sí pueden votar
maquingo #2 maquingo
Voxrregada alterada....
