·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7806
clics
ICE [Portada de Charlie Hebdo]
4285
clics
El cómico y la broma
4657
clics
Silvia Intxaurrondo explica a Miriam Nogueras lo que pone sobre la supuesta okupación en el decreto que tumbaron con PP y Vox: "Datos frente a populismo"
4140
clics
Lo que 10 años como negociadora en casos de rehenes me enseñaron en la crianza de los hijos
3390
clics
Matemáticas del colapso: Cuando la física derrota a la economía
más votadas
489
Los correos internos que prueban que el Gobierno de Ayuso sabía que las residencias no se medicalizaron en la pandemia
466
El aumento de amenazas de la ultraderecha, detrás de la suspensión de 'Hora Veintipico' en la SER: "Están organizados"
302
Una niña de cinco años deportada a Honduras a pesar de ser ciudadana estadounidense es la última víctima infantil de la campaña de Trump. [ENG]
302
Óscar Jaenada: "No me jodas, el PSOE es de centro-derecha: monárquico y con traje y corbata"
465
Francia prohibirá a los funcionarios las herramientas de vídeo de EE. UU., incluyendo Zoom, Teams [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
14
meneos
21
clics
Bruselas frena la pretensión de PP y Vox de convertir la regularización de inmigrantes en cuestión europea
El comisario europeo de Interior avala la competencia de España en esta cuestión
|
etiquetas
:
u.e.
,
pp
,
vox
,
regularización inmigrantes
12
2
0
K
176
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
2
0
K
176
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#11
marcotolo
la derecha española siempre quedando como gilipollas,
marca españa
1
K
20
#4
concentrado
Otro ridículo más. Menos mal que al PP de Feijóo ya lo conocen en Europa, incluso los del propio grupo popular europeo.
0
K
20
#15
oceanon3d
*
#4
Solo es ruido para mermados.
Yo si fuera un votante del PP me preguntaria porque su partido intenta una y otra vez engañarlos como a niños tutelados se 5 años.
0
K
8
#17
josde
#4
Al PP de Feijóo ni su partido en Europa ya le hace caso.
0
K
13
#1
Leon_Bocanegra
Ahora de repente me sale muro de pago. Alguien sabe cómo cambiar el enlace?
O alguien con karma suficiente que me lo cambie y ponga este
www.eldiario.es/desalambre/bruselas-da-portazo-intencion-pp-vox-conver
0
K
10
#7
Juanjolo
#1
a mí no me sale muro de pago
1
K
16
#8
Leon_Bocanegra
*
#7
a mí la primera vez que la he leído tampoco, pero ahora cuando entro me pide registro.
0
K
10
#9
MiguelDeUnamano
#1
Un blogger de esos o citando a un admin. De todas formas a mí no me sale muro de pago.
1
K
27
#10
Leon_Bocanegra
#9
entonces perfecto, no se porqué a mí ahora sí me sale. Para el que como a mí, le salga, está el otro enlace que he puesto.
0
K
10
#14
josde
#1
a mi tampoco me sale muro de pago, uso firefox y uBlock Origin nada mas
0
K
13
#5
encurtido
España se ha convertido en el país de la UE con mayor predisposición a la inmigración. Lo que la UE está diciendo es un "allá vosotros".
0
K
7
#6
Leon_Bocanegra
#5
hombre, si vienes de África no te vas a ir a Noruega, lo que te pilla cerca es España. Y los sudamericanos, por idioma no se van a ir a emigrar a Eslovaquia. Por cultura emigraran a España como emigran a Francia los de países que fueron colonias francesas.
1
K
23
#3
carraxe
*
¿Qué dicen VOX y PP en Europa del grave problema de que se nacionalice como españoles a sionistas, a millonarios que compran y especulan con la vivienda, y a americanos cuyo vínculo con España caducó hace 2 generaciones? ¿O a la mafia rusa que compra casas?
Porque regularizar a gente que vive y trabaja en España es de sentido común, regalar la nacionalidad a gente que no tiene nada que ver con este país y ni siquiera está aquí, es un despropósito.
A ver si va a ser que no les molesta, porque les votan a ellos
0
K
6
#12
Autarca
#2
#3
Mucho hablar pero luego nada
VOX no le va a fastidiar la fiesta a los empresarios
www.meneame.net/story/empresas-piden-meloni-mas-migracion-cubrir-emple
www.meneame.net/story/italia-aprueba-entrada-medio-millon-inmigrantes-
0
K
11
#13
Penetrator
#3
Si no son españoles no pueden votar por nadie. Salvo en las municipales, y sólo en algunos casos.
1
K
25
#16
carraxe
*
#13
Hablo de los que sí tienen la nacionalidad, y no por trabajar o vivir aquí, sino porque se la regalaron. Esos sí pueden votar
0
K
6
#2
maquingo
Voxrregada alterada....
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
marca españa
Yo si fuera un votante del PP me preguntaria porque su partido intenta una y otra vez engañarlos como a niños tutelados se 5 años.
O alguien con karma suficiente que me lo cambie y ponga este
www.eldiario.es/desalambre/bruselas-da-portazo-intencion-pp-vox-conver
Porque regularizar a gente que vive y trabaja en España es de sentido común, regalar la nacionalidad a gente que no tiene nada que ver con este país y ni siquiera está aquí, es un despropósito.
A ver si va a ser que no les molesta, porque les votan a ellos
VOX no le va a fastidiar la fiesta a los empresarios
www.meneame.net/story/empresas-piden-meloni-mas-migracion-cubrir-emple
www.meneame.net/story/italia-aprueba-entrada-medio-millon-inmigrantes-