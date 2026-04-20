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Bruselas dice que estará "lista" si Islandia vota a favor de reiniciar su adhesión a la UE

Bruselas dice que estará "lista" si Islandia vota a favor de reiniciar su adhesión a la UE

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dijo este lunes que la Unión Europea (UE) «estará lista» en el caso de que los ciudadanos de Islandia se pronuncien a favor de reiniciar las negociaciones de su adhesión al bloque comunitario en el referéndum que el país celebrará a finales del próximo mes de agosto. «En un entorno tan volátil, muchos (países) en nuestro vecindario buscan un refugio seguro por estabilidad, predictibilidad y protección. El 29 de agosto, el pueblo de Islandia votará si quiere reiniciar las negociaciones de adhesión

| etiquetas: bruselas , ue
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3 comentarios
5 1 0 K 57 actualidad
Laro__ #2 Laro__
El ignorante de Trump ya confundió, en varias ocasiones, a Islandia con Groenlandia. Lo mismo les mete un bombardeo por error, alegando enriquecimiento de un geranio o algo así y acaban como Irán. No me extraña que estén preocupados.
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babuino #1 babuino
Hace mucho frío fuera. Y rondan osos naranja, feroces y carroñeros.
Enga p'adentro, arenques!
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cromax #3 cromax
Tampoco son tontos. Hemos vuelto a la política de bloques pero en peor y es mejor estar en un bloque medio estable que aspirar a ser el monigote de los gringos como UK.
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menéame