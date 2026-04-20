Bruselas dice que estará "lista" si Islandia vota a favor de reiniciar su adhesión a la UE

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, dijo este lunes que la Unión Europea (UE) «estará lista» en el caso de que los ciudadanos de Islandia se pronuncien a favor de reiniciar las negociaciones de su adhesión al bloque comunitario en el referéndum que el país celebrará a finales del próximo mes de agosto. «En un entorno tan volátil, muchos (países) en nuestro vecindario buscan un refugio seguro por estabilidad, predictibilidad y protección. El 29 de agosto, el pueblo de Islandia votará si quiere reiniciar las negociaciones de adhesión