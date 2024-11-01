Las Brigadas Al-Qassam lograron abordar y lanzar un dispositivo explosivo a un Merkava a través de la escotilla  

La operación, ejecutada el día 9 de Septiembre, se saldó con cuatro soldados sionistas eliminados. Ésta es la tercera ocasión desde el mes de Julio que se han grabado y publicado acciones similares que consisten en abordar vehículos blindados del ejército sionista y arrojar dispositivos explosivos dentro de la cabina a través de las escotillas.
| etiquetas: genocidio , palestina , qassam , merkava , escotilla , tanque , bomba
Lo que no puedes es poner al mismo nivel un régimen de apartheid y ocupación con la resistencia a ese régimen. Una cosa el legítima, la otra no.