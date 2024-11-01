edición general
Las Brigadas Al-Qassam lograron abordar y lanzar un dispositivo explosivo a un Merkava a través de la escotilla

Las Brigadas Al-Qassam lograron abordar y lanzar un dispositivo explosivo a un Merkava a través de la escotilla  

La operación, ejecutada el día 9 de Septiembre, se saldó con cuatro soldados sionistas eliminados. Ésta es la tercera ocasión desde el mes de Julio que se han grabado y publicado acciones similares que consisten en abordar vehículos blindados del ejército sionista y arrojar dispositivos explosivos dentro de la cabina a través de las escotillas.

Veelicus #2 Veelicus
Heroes
Asnaeb #3 Asnaeb
Pobre artefacto en forma de bomba, ¿alguien sabe si está bien?
security_incident #1 security_incident *
Me los imagino con los auriculares puestos, el TikTok y fumándose un ciga  media
#8 Seat127
#1 lo que nunca asociamos, por culpa del cine, es que la gran mayoría de soldados en estas acciones son muy jóvenes y por lo tanto muy fáciles de manipular e incapaces de comprender totalmente la gravedad sus actos
security_incident #9 security_incident
#8 Pues mala suerte. Quizás sus padres hayan podido hacer algo más. En cualquier caso, aportarán nutrientes a la tierra.
Free_palestine #13 Free_palestine
#1 menuda canasta  media
SeñorMarron #4 SeñorMarron
Vive la résistance
security_incident #14 security_incident
#10 Muy fácil terminar con el ciclo. Terminar con las causas de base. Fin de la ocupación, Que caiga el apartheid y que tengan los mismos derechos para palestinos y judíos. Al día siguiente se acabó la resistencia.

Lo que no puedes es poner al mismo nivel un régimen de apartheid y ocupación con la resistencia a ese régimen. Una cosa el legítima, la otra no.
#11 R2dC
Está tan hecho mierda el terreno que por un segundo pensé que sería el mismo video que llegó a portada la otra vez.
Bhuvaya #7 Bhuvaya
Ahora estarán viendo a su creador y preguntándose cómo han llegado hasta allí, los criminales. Jodeos, genocidas.
#5 guillersk
Bien! Justificando no dejar piedra sobre piedra.
security_incident #6 security_incident
#5 Es al revés. Las acciones de Israel justifican sietes de Octubre. Muchos sietes de Octubre.
blak #10 blak
#6 Y los sietes de octubre justifican reacciones y así seguiremos acumulando muerte
SeñorMarron #12 SeñorMarron
#5 dirías lo mismo en el guetto de Varsovia en la SGM, justificando nazis
