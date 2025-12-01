Brevísima reflexión existencial sobre Menéame

Quienes no son capaces de volverse importantes a base de ser útiles a los demás, tienden a desarrollar una capacidad defensiva de sentirse importantes hundiendo a los demás y siendo un estorbo para los demás.

Desde este punto de vista, los negativos, los reportes y los strikes, es decir, el hacer que silencien a otros cuando no eres capaz de tener mas razón que ellos, son el juguetito de unos cuantos para sentirse importantes hundiendo a los demás, callando a los demás y siendo un estorbo para los demás.

Los negativos, los reportes y los strikes son matar Menéame, es decir, sustituir el proceso decisorio que debería ser comunitario, democrático, de mayorías, por la decisión de unos pocos que tienen desarrollado un sentido de importancia propia basado en hundir a los demás, en callar a los demás y en ser un estorbo para los demás.

Por cierto, alguien se preguntará: "pero es que es inevitable que el poder que da el botón de poner strikes se corrompa y caiga en manos incompetentes, manos de las que quieren sentirse importantes hundiendo, callando y siendo un estorbo para los demás porque no son capaces de volverse importantes siendo útiles a los demás. ¿Cómo podemos combatir esta innegable e incluso altamente probable posibilidad de corrupción?".

Y yo os responderé que precisamente aquí viene vuestro error de concepto: los controladores o gobernantes no son inventados como cura contra la corrupción del proceso decisorio democrático, es al contrario, el proceso decisorio democrático es inventado como cura contra la corrupción de los controladores o gobernantes. La idea del proceso decisorio democrático es que los criterios subjetivos de una sola persona no queden impuestos a miles de personas, sino que los criterios que afecten a la totalidad de la población reciban un respaldo mayoritario, lo cual objetiviza dichos criterios.

Me ponen un strike por votar "irrelevante" a alguien que hace envíos, o mejor dicho, ruido, así:

La prenda más desconcertante de la historia de la moda: la bragueta

Palindrotiras, un cómic espectacular lo mires por dónde lo mires

La verdadera historia detrás de los impresionantes ataúdes de "Frankenstein"

Alguien que se ha ganado el honor de que yo dedique un mínimo de mi tiempo a ponerle algunos "irrelevantes" a base de perseguirme previamente con negativos, de ser un estorbo para mí, y de ordenar ese strike contra mí.

Si la portada estuviera decidida por este solo usuario, no es que Menéame ya estuviera hundido, es que ni siquiera habría despegado.

Lo que consiguen con esto los listillos que controlan este sitio es que yo ya no use el voto irrelevante incluso aunque fuera necesario su uso.

Recordad: las reglas de uso son para los que no tienen la vip-pass.