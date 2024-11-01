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Breve historia de los cuadernos de laboratorio [Eng]  

Cómo han cambiado las grabaciones experimentales, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Históricamente, los científicos registraban ideas y experimentos en sus cuadernos de laboratorio con un público muy limitado, a veces solo sus colegas del grupo de investigación. Por esta razón, aunque algunos se distinguen por un estilo más literario y se leen casi como diarios, la mayoría de estos registros son muy breves e indescifrables para quienes no pertenecen al grupo. Los cuadernos de laboratorio en la ciencia experimental se remontan a las

| etiquetas: cuadernos , laboratorio , apuntes , científicos
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