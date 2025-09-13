·
2
meneos
13
clics
El boom de las ginebras 'made in Catalunya'
Detrás de las nuevas firmas no hay grandes destilerías, tradición centenaria o contratos millonarios; sino la voluntad de contar una historia propia en cada botella.
#1
Priorat
*
Bueno, es como el boom de las "cervezas artesanas", Para que algún amigo nos pueda contar lo experto que es en cervezas. Pues lo mismo pero en ginebra.
3
K
46
#2
encurtido
*
Titular alternativo: Después de la turra de las cervezas artesanales, llegan las ginebras artesanales.
Edito
#1
Te adelantaste.
1
K
17
#3
Supercinexin
Ni con el hígado de otro.
1
K
26
#4
pitercio
*
Destilas hierbas secas en un bidón, embotellas y quieres cobrar lo mismo que el que vende vino de reserva, que cogió la fruta madura, la exprimió, la guardó meses en toneles de madera y al final embotelló.
No me extraña que cualquier espabilado se apunte a un tinglado tan escueto y a su absurdo misticismo publicitario.
0
K
12
#5
drstrangelove
Otro negocio que los papis forrados le abren al niño que no quiere estudiar, a ver si al menos tiene algo en lo que estar ocupado.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
