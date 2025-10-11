edición general
Bonnie Blue: su ex le pide parte de lo que ganó acostándose con mil hombres

Nada más empezar este 2025, la estrella del porno Bonnie Blue (26) logró el récord mundial al acostarse con 1.057 hombres en 12 horas. A partir de ese momento su mente calenturienta empezó a gestar más proezas, como la que intentó la pasada primavera de estar desnuda y atada dentro de una caja de cristal durante 24 horas para que todos los que quisieran pudieran usarla. Y se salió de madre. OnlyFans la echó de su plataforma ya que según afirmaron los representantes de la plataforma porque "el contenido de desafío extremo no está permitido".

Pertinax
¿Se casó por gananciales? Pues ya estaría. :troll:
