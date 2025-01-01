edición general
Los bomberos forestales de Burgos reclaman más y mejores medios

Decenas de personas se han sumado a una concentración convocada por el colectivo en la plaza del Cid

LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO {0x1f525}
Decenas...
Ufff...
Aquí, lo que queda claro es que la población rural es tan pequeña que sus votos no asustan a los políticos...
Y los urbanitas son tan ignorantes sobre la realidad rural, que sus votos tampoco sirven para mejorar el medio rural...
Al final, nuestros montes, ganaderos, agricultores y trabajadores forestales, están bien jodidos...
Y los urbanitas que sólo pisan el monte en vacaciones, para satisfacer su instinto de biofilia, también...
Pero bueno...
