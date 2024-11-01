·
El BNG recuerda que Feijóo ya aprobó en 2012 un registro de pirómanos en Galicia... que nunca llegó a poner en marcha
Quedó recogido en el artículo 147 de su Ley de Montes cuando era presidente autonómico. Sin embargo, nunca fue una realidad. Ahora, pide que sea el Gobierno quien la ejecute a nivel nacional.
etiquetas
bng
registro de pirómanos
feijóo
23
3
0
K
205
politica
7 comentarios
#2
pitercio
No hizo inventario de narcos y lo va a hacer ahora de pirómanos ¡anda ya al peo, sunnormal!
6
87
#5
victorjba
#2
Si que lo hizo, lo llamaba "agenda".
5
67
#7
Dasmandr
#5
pues con esto, igual
0
8
#1
fareway
Son un circo de tres pistas. Votante pepero: ¿No te avergüenzas?
2
41
#6
MiguelDeUnamano
#1
Para el votante pepero que queda la mezquindad es una seña de identidad.
0
15
#4
Antipalancas21
Se le habrá olvidado , como se le olvida todas sus corruptelas que hizo en Galicia.
0
20
#3
MoñecoTeDrapo
¿Este registro para qué servía? ¿Es como los exconvictos por pederastia en EEUU, que tienen que decírselo a los vecinos, como Jesús en El Gran Lebowski?
0
