El bloqueo naval y el ataque a Venezuela hace más de 120 años que inspiró la Doctrina Drago

Cuando el canciller de Argentina, Luis María Drago, supo lo que estaba pasando en Venezuela, se alarmó. Solo días antes, el 9 de diciembre de 1902, 15 unidades de la armada inglesa y alemana se unieron para atacar el puerto de La Guaira, tomaron seis embarcaciones venezolanas y se hicieron del control de los muelles. Al día siguiente, dos naves alemanas se apoderaron de un buque venezolano, mientras que "los ingleses incorporaron otro, el Bolívar, a su flotilla obligándolo a navegar con bandera británica", escribió el historiador.

