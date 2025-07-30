El bistec alcanza precio récord en EE.UU. por culpa de los aranceles y el gusano barrenador

El origen es la disminución del número de cabezas al nivel más bajo desde 1951. Las sequías, la subida del precio de los piensos y el cierre de explotaciones han reducido la oferta. Se le suma la caída de las importaciones desde Brasil, mayor exportador mundial, siendo Estados Unidos su segundo mayor cliente. Al arancel adicional del 10%, anteriormente pagaba el 26,4%, se le añadirá un arancel extra del 50% que lo haría llegar al 86%. A esto se le añade que el gusano barrenador en México ha provocado restricciones a la importación de ganado.