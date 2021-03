El bipartidismo rechaza una ley para regular la Corona

PSOE, PP, Vox y C's no desean impulsar una ley de la Corona porque consideran que daría paso a un inoportuno debate sobre la viabilidad de la monarquía, que está en un momento delicado. PP y Vox ven innecesario limitar la inviolabilidad del rey para que no se aplique a su esfera privada o tras la abdicación. El diputado del PP José Antonio Bermúdez, experto en temas constitucionales, defiende que la inviolabilidad del rey es absoluta y no puede modularse, e interpreta que así lo diseñaron los constituyentes para preservar la neutralidad del rey