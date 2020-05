Biden niega la acusación por abusos sexuales de una exempleada: “Eso nunca ocurrió”

“No son ciertas. Eso nunca ocurrió”, ha declarado esta mañana Joe Biden respecto a las acusaciones por abusos sexuales que le persiguen desde hace más de un mes cuando una exempleada de su oficina en el Senado denunció que el de facto candidato demócrata a la Casa Blanca la agredió sexualmente en 1997 en un pasillo del Capitolio. Hasta ahora, el ex número dos de Barack Obama había guardado un silencio sepulcral que había empezado a incomodar a sus aliados y su partido, atrapado entre su apoyo del movimiento Me Too de apoyo a las víctimas de apo