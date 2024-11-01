Biblioteca de Manpang [Conservación y consulta de librojuegos descatalogados]

Estimado viajero, acabas de entrar en la biblioteca de Manpang, en la que se recogen librojuegos gratuitos y descatalogados publicados en castellano y destinados a un público juvenil. Lo que ves es el fruto del trabajo desinteresado de muchos escribas anónimos que han empleado su tiempo en hacer posible que puedas leer estos libros. Yo solo los he reunido en esta biblioteca para que puedas tenerlos a mano. Los títulos en gris no están aún disponibles. La biblioteca se actualizará esporádicamente con la inclusión de nuevos librojuegos.