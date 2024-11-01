Beware of the dog (Cuidado con el perro)

…conviene desconfiar de los jefes de gobierno que dedican tantos esfuerzos a asuntos de política exterior, porque acostumbra a ser un terreno en el que se encuentran cómodos y pueden ganar puntos fácilmente. Otro ejemplo reciente, situado en el otro extremo del espectro político, es el del canciller alemán Friedrich Merz, de quien los medios han recogido que ha hecho … más viajes al extranjero que sus predecesores, todo ello mientras preside una economía que atraviesa considerables problemas…