Betty Brosmer, la mujer de la cintura imposible

Betty Brosmer personificó la clásica “figura de reloj de arena”, un título que fácilmente podría acompañar su imagen en cualquier glosario de moda. Aclamada como la modelo pin-up mejor pagada de la década de 1950, obtuvo reconocimiento como una de las primeras supermodelos. Su presencia adornó las páginas de innumerables revistas prestigiosas como LIFE, Time, Fortune y Look. Además, hizo historia al convertirse en la primera modelo en poseer los derechos de muchas de sus fotografías y negativos, un logro revolucionario en la industria.

4 comentarios
#2 Leclercia_adecarboxylata
Creo que esta es una interesante noticia para hacer un debate intelectual acerca de las figuras del siglo XX que marcaron un antes y un después en la historia del empoderamiento femenino.

Betty Brosmer representa una figura trascendental en la historia cultural y estética del siglo XX. Más allá de su indiscutible belleza y su icónica silueta de reloj de arena, encarnó una transición decisiva en la percepción de la mujer dentro de los medios visuales: de objeto pasivo de admiración a sujeto…   » ver todo el comentario
#1 mikhailkalinin
Hay un tipo scrolleando más abajo que debe ser su hermano.
#3 ansiet
¡¡!La virgen!!!!
#4 BastardWolf
Como conseguian esas cinturas? A base de moldearla usando corset a lo bruto?
