Bernie Sanders se compromete a impulsar una resolución para bloquear el suministro de armas estadounidenses a Israel [Eng]

Es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado estadounidense, controlado por los republicanos, pero podría poner a prueba el menguante apoyo a Israel entre los demócratas(..) Sanders declaró el lunes que "forzará la votación" sobre la medida a finales de esta semana, un proceso legislativo que consiste en llevar un proyecto de ley al pleno del Senado sin la aprobación del líder de la mayoría.