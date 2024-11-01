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Bernie Sanders se compromete a impulsar una resolución para bloquear el suministro de armas estadounidenses a Israel [Eng]

Bernie Sanders se compromete a impulsar una resolución para bloquear el suministro de armas estadounidenses a Israel [Eng]

Es poco probable que el proyecto de ley sea aprobado en el Senado estadounidense, controlado por los republicanos, pero podría poner a prueba el menguante apoyo a Israel entre los demócratas(..) Sanders declaró el lunes que "forzará la votación" sobre la medida a finales de esta semana, un proceso legislativo que consiste en llevar un proyecto de ley al pleno del Senado sin la aprobación del líder de la mayoría.

| etiquetas: berni sanders , israel , armas , eeuu , senado
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6 comentarios
24 2 0 K 229 actualidad
#3 carraxe
Ahora que el "Israel first" se ha desvelado totalmente a ojos de los MAGA, es buena cosa que se obligue a los congresistas americanos a posicionarse en este tema
5 K 98
Laro__ #6 Laro__ *
#3 No me hago ilusiones: Si prohibieran votar a quienes están "subvencionados" por AIPAC (el lobby sionista) se quedaba su congreso vacío:

www.trackaipac.com/congress
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tul #1 tul
menos mal que la izquierda gringa hace autocritica xD
1 K 27
#2 Albarkas
El yayo va a durar poco. Lamentablemente.
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efectogamonal #5 efectogamonal
BIBA EL VREXIT! {0x1f525}
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Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues *
Bernie chochea o está jugando su última baza. Le deseo mucha suerte, la va a necesitar.
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menéame