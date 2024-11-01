La basura antigua muestra cómo los primeros agricultores aprendieron a vivir con los desechos (ENG)

Desde hace unos 8000 años, los europeos comenzaron a cultivar y, como consecuencia, a permanecer en un mismo lugar durante más tiempo. Estas comunidades sedentarias crearon y acumularon más bienes que nunca, por lo que, por primera vez, la gente necesitó una estrategia para gestionar los residuos...En lugar de alejar los desechos de sus hogares, como ocurre hoy, a menudo optaban por guardar la basura en un pozo dentro de los terrenos de su finca. Mantener la basura cerca de la casa podría sugerir un sentido de propiedad.